Adnan Oktar suç örgütü üyesi elbise dolabında saklanırken yakalandı

Örgütün firari üyesi ve çocuk pornografisi ile ilgili olarak aranan Turgut A., gizlendiği adreste elbise dolabının içinde yakalandı. Operasyon kapsamında aynı evde bulunan ve firari örgüt üyesi A.’nın saklanmasına yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen İ.E.U adlı bir şüpheli de gözaltına alındı.