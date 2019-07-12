Adnan Oktar soruşturması tamamlandı! Oktar'a 870 yıl hapis cezası istendi

Yine Oktar hakkında '6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Etmek' suçundan 8 yıla kadar, 'Eğitim Öğretim Hakkının Engellenmesi' suçundan 80 yıla kadar, 'Eziyet' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilirken 'Şantaj' suçundan 3 yıla kadar, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 168 yıla kadar, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçundan 10,5 yıla kadar hapsi istendi.