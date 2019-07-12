Adnan Oktar soruşturması tamamlandı! Oktar'a 870 yıl hapis cezası istendi
Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar'a 870,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 226 şüpheli, 125 ise mağdur ve müşteki bulunuyor. İddianame Adnan Oktar'ın örgütün kurucu ve yöneticisi olduğu belirtilirken 13 şüpheli 'yönetici' sıfatıyla yer alıyor. 171'i tutuklu olan şüphelilere
Toplam 24 ayrı suçlama
Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından hazırlanan iddianamenin yaklaşık 4 bin sayfa olduğu öğrenilirken 215 şüpheli, 11 müşteki-şüpheli, 26 mağdur ve 98 müştekinin yer aldığı iddianamede 1 numaralı şüpheli ve Suç Örgütü'nün lideri Adnan Oktar.
870,5 yıl hapis istemi
Adnan Oktar hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Ve Yönetme' suçundan 9 yıla kadar, 'Siyasal Ve Askeri Casusluğa Teşebbüs Etmek' suçundan 20 yıla kadar, 'Cinsel İstismar' suçundan 78 yıla kadar, 'Cinsel Saldırı' suçundan 255 yıla kadar, hapis cezası talep edildi.
Yine Oktar hakkında '6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Etmek' suçundan 8 yıla kadar, 'Eğitim Öğretim Hakkının Engellenmesi' suçundan 80 yıla kadar, 'Eziyet' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilirken 'Şantaj' suçundan 3 yıla kadar, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 168 yıla kadar, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçundan 10,5 yıla kadar hapsi istendi.