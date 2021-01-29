Adnan Oktar imam konseyi kurdu örgütü içeriden yönetiyor
Bin yıldan fazla ceza alan fuhuş temelli örgütün lideri Adnan Oktar'ın 4 kişilik imam konseyi kurduğu ve çeteyi içeriden yönettiği ortaya çıktı.
Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme kararında örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 13 örgüt yöneticisini birbirinin işlediği suçlardan sorumlu tuttu. Buna göre Oktar ve 13 sanık toplamda ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası ile 400 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.
İhbar ve itiraflarıyla Adnan Oktar yapılanmasını çökerten isimlerin başında gelen Özkan Mamati, örgütün yeni yapılanmasına ilişkin Sabah'a çok özel bilgiler verdi. Örgütün hâlâ faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Mamati, Adnan Oktar'ın cezaevine girdikten sonra örgütün nasıl yönetildiğini ve işleyişini anlattı.
''Eylül 2017'de örgütten ayrılıp mücadeleye başladık'': İşte Mamati'nin son dakika açıklamaları: Eylül 2017'de örgütten ayrılıp mücadeleye başladık. MİT'e ve Emniyet'e mail attım. Emniyet hemen dönüş yaptı. Uğur'la (Şahin) atladık, gittik Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne. Onlar bize bakıyor, biz onlara bakıyoruz. Onlar bizden çekiniyor, biz onlardan çekiniyoruz. İki taraf birbirine güvenmiyor. Çünkü Adnan'ın adamı olabilir polisler. Onlar da bizi Adnan'ın yolladığını düşünüyorlar. Anlattığımız her şeyin karşılığı olduğunu, doğru olduğunu gördüler ve karşılıklı bir güven tesis ettik.
''Mahrem bilgileri onlar verdi'': Adnan Oktar'ın şimdi en büyük hedefi benim. Şöyle de bir algı var herkeste; "Özkan Mamati örgütü bitirdi." Halbuki buradaki en büyük kahramanlık, bizim arkamızdan gelip ifade veren yaşları 11-17 arasındaki 40-50 kızdır. En ağır suçların olduğu, mahrem bilgileri onlar verdi.