Adnan Oktar davasının firari ismi Kapalı Çarşı'da yakalandı
Adnan Oktar suç örgütü davasının firari isimlerinden Abdülkadir Erhan Keskin, İstanbul'da tarihi Kapalı Çarşı’da yakayı ele verdi.
Alınan bilgilere göre, kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dava kapsamında aranan firari Abdülkadir Erhan Keskin, İstanbul Fatih’te yakalandı.
Gözaltına alındı: Kapalı Çarşı girişinde İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine durdurulan Abdülkadir Erhan K. gözaltına alındı. Abdülkadir Erhan Keskin’nin örgüte maddi destek sağladığı ve örgütün silahlı üyesi olduğu belirtildi.
Turnike sisteminin elemanı: Şüphelinin yürütülen incelemelerde Adnan Oktar suç örgütünde cinsel sömürü düzeni olarak kabul edilen “turnike” sisteminin bir elamanı olduğu tespit edildi.
Mahkemeye sevk edildi: Şüpheli Abdülkadir Erhan Keskin, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.