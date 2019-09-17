Adnan Oktar davası kedicikleriyle böyle geldi davul zurna çalındı
Adnan Oktar ve kediciklerinin de aralarında bulunduğu 226 sanık Silivri’de hakim karşısına çıktı. İlk duruşma öncesi Silivri Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken davul zurna detayı dikkat çekti.
Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve suç örgütünün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu olmak üzere 226 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu toplam 162 sanık ile avukatları katıldı.
Duruşmada, 29 tutuksuz sanık ile bir kısım müşteki sanıklar da duruşma salonunda yer aldı. Aralarında eski emniyet müdürü Adli Serdar Saçan’ın, Fırat Develioğlu’nun da bulunduğu müştekiler ve izleyicilerde salonda hazır bulundu.
Adnan Oktar beyaz gömlek siyah pantolon diydi: Sanıklar, dün salonda yapılan hazırlıklar çerçevesinde isimlerinin yazıldığı sandalyelerine oturtulurken, Adnan Oktar bir numaralı sandalyede yer aldı. Sanıklar, onarlı gruplar halinde duruşma salonuna çıkartılırken, Adnan Oktar, Oktar Babuna ve Tarkan Yavaş ayrı olarak getirildi. Oktar’ın beyaz ceket, beyaz gömlek ve siyah pantolon giydiği görüldü. Sanıkların kimlik tespiti yapılırken, heyetin salona gelmesi bekleniyor.
24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor: İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.