Adli Tıp'tan kan donduran Pınar Gültekin raporu! Pınar Gültekin canlı canlı mı yakıldı?
MUĞLA'da evli sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin'le ilgili Adli Tıp raporu kan dondurdu. Adli Tıp, katil Avcı'nın, Pınar Gültekin'i diri diri yakmış olabileceğini vurguladı.
Pınar Gültekin cinayeti davasında kan donduran rapor ortaya çıktı. Pınar Gültekin, evli ve çocuklu sevgilisi tarafından boğularak öldürültükten sonra bir varilin içinde yakılmaya çalışılan ardından da üzerine beton dökülmüştü. Pınar Gültekin'in ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu dosyaya geldi. Raporun ayrıntılarını "okudukça kanım dondu" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. İşte o kan donduran ayrıntılar...
Pınar Gültekin davasının görüldüğü Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunun 30 Ekim 2020 tarihini taşıdığını belirten Selvi, heyetin başkanlığını da Prof. Dr. İbrahim Üzün'ün yaptığını belirtti. Abdulkadir Selvi, Pınar Gültekin'in Adli Tıp raporunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
Pınar Gültekin'i diri diri yakmış olabilir
"Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’nun raporunda, Pınar Gültekin’in 'Boyna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olabileceği gibi boyna bası eylemi sonrası kişi yaşıyor iken yakılmasına bağlı' da ölmüş olabileceği ifade ediliyor. Yani Pınar Gültekin’in ölümünün daha yaşarken yakılmasına bağlı meydana gelebileceği sonucuna varıyor. Pınar Gültekin diri diri yakılmış olabilir, diyor."
Pınar Gültekin'le ilgili Adli Tıp Raporu'nun sonuç bölümünde ise şu tespit yapılıyor: 'Kişinin ölümünün boyna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olabileceği gibi boyna bası eylemi sonrası kişi yaşıyor iken yakılmasına bağlı da ölümün meydana gelmiş olabileceği, mevcut verilerle bu mekanizmalar arasında tıbben ayrım yapılamamıştır."