Pınar Gültekin'le ilgili Adli Tıp Raporu'nun sonuç bölümünde ise şu tespit yapılıyor: 'Kişinin ölümünün boyna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olabileceği gibi boyna bası eylemi sonrası kişi yaşıyor iken yakılmasına bağlı da ölümün meydana gelmiş olabileceği, mevcut verilerle bu mekanizmalar arasında tıbben ayrım yapılamamıştır."