Adli emaneti soyan Erdal Timurtaş gerçekte kimdir?! Meğer memur olmadan önce...

İSTANBUL Büyükçekmece Adliyesi adli emanet memuru Erdal Timurtaş emanet odasından aldığı altın ve gümüşler ile beraber İngiltere'ye firar etmişti. 150 milyon liralık vurgunla ilgili hiç bilinmeyen detayları T24'ten Tolga Şardan ortaya döktü. Çalınan altın ve gümüşler, tutuklanan bir başka çetenin. Emaneti soyan Erdal Timurtaş'ın ise daha önce temizlikçi olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

İSTANBUL Büyükçekmece Adliyesi adli emanet memuru Erdal Timurtaş'ın mazisiyle ilgili detayları Tolga Şardan aktardı. Erdal Timurtaş, temizlikçiyken memur olmuş. Şardan şu bilgileri verdi;

-Erdal Timurtaş adliyede çalışan bir temizlik işçisiydi. Taşeron olarak çalışan işçi, adliyelerdeki eksik memur için kurum içi sınavda memur olmaya hak kazandı. Komisyon kararı ile adliyede görevlendirildi. Başsavcılık tarafından yapılan iş bölümü ile üç yıldır adliyede katip olan Timurtaş ile beraber aynı dönemde adliyede çalışan temizlik personelinin büyük bölümünün halen katip ve mübaşir olarak çalıştığı öğrenildi.

Çaldığı altınlar kimindi?

Firari memurun çaldığı altınların göçmen kaçakçılığı soruşturmasından elde edilen mallar olduğu biliniyordu. Şardan'ın aktardıklarına göre bu altınların asıl sahibi Kapalı Çarşı'da iki kuyumcu:

-"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen eylülde “Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yabancılara usulsüz şekilde Türk vatandaşlığını veren” bir suç örgütüne operasyon yaptı. Suç örgütünün lideri Medet Anlı’nın talimatlarıyla gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüz Türk vatandaşlığı hakkı kazanılması işlemlerinde, geçmişte benzerleri ortaya çıkarılan “düşük bedeldeki gayrimenkulleri, ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık hakkı için gereken 400 bin dolara yükseltilmesi” işlemlerinin kullanıldığı anlaşıldı. Anlı ve ekibinin, istekli yabancıları 50 bin dolar karşılığında, yasa dışı işlemlerle vatandaşlık verdiği belirlendi.

İki kuyumcu

Tespitler sonrasında gerçekleştirilen operasyonda Anlı ve ekibinin yanı sıra Kapalı Çarşı’da ticari faaliyet yürüten iki kuyumcu da gözaltına alınıp tutuklandı. Kuyumculara yönelik iddia; Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların getirdiği altın başta kıymetli mücevheratı dövize çevirip suç örgütüne verilmesini sağlamak. İşte operasyon sırasında söz konusu iki kuyumcunun tüm mallarına “suçtan elde edilen gelir” iddiası kapsamında el konuldu. Savcılık soruşturmasında, tüm kıymetli eşyanın tutanakları hazırlanıp dosyaya aktarıldı. Dolayısıyla çalınan kıymetli eşyanın asıl sahipleri Kapalı Çarşı’nın iki esnafı."

Kasanın 2 anahtarı da ondaymış

-"Emanet odasındaki iki kasanın anahtarının sahibiyken toplamda 75 kilogram altın ve gümüşü çalan Timurtaş’ın işe gelmemesi, adliyenin ilgililerinde herhangi bir farkındalık yaratmadı! Zira, Timurtaş dört yıldan bu yana çalıştığı adliyede güvenilir personel arasındaydı. Adli emanet şefinde olması gereken içinde suçlarda el konulan kıymetli suç delillerinin bulunduğu iki kasanın anahtarı Timurtaş’taydı!"

Adliye önündeki sır araç

Kamera kayıtlarına bakıldığında altın ve gümüşlerin bulunduğu çuvalın yüklendiği aracın yanında bir aracın daha bulunduğu görüldü. O iki araç vurgundan bir gün önde adliyenin yakınında tespit edildi.

-"Timurtaş’ın çalıntı malı yüklediği aracı, araç kiralama şirketinden kiralaması araştırmayı kolaylaştırdı. Hem olaydan bir gün hem de olay günü, içinde adli emanetten çalınan kıymetli eşyaları taşıyan aracın birbirlerini takip ederek Beylikdüzü’nde bir sitenin kapalı otoparkına girdiği tespit edildi.

İkinci kişi kim?

-İkinci araçtaki kişinin kimliği belirlendi. Hatta birbiriyle bağlantılı bir gelişme daha yaşandı. Bu kişinin Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde bir davasının olduğu ve duruşmaya katılması olasılığına karşı, İstanbul’dan özel bir ekip Doğubeyazıt’a gönderildi. Fakat şüpheli duruşmaya katılmadı. Söz konusu şüpheli, İstanbul’daki operasyonda gözaltına alındı."