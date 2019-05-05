Adıyaman'da suya kapılan 2 çocuktan biri kurtarıldı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çay kenarında Yusuf’u bulmaya çalışırken Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri ise Göksu Çayı'nda arama yaptı.