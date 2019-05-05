Adıyaman'da suya kapılan 2 çocuktan biri kurtarıldı
ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı’na düşen topu sudan çıkarmak isterken suya kapılan 12 yaşındaki Yusuf Topal’ın cansız bedenine ulaşıldı.
İhlas Haber Ajansı
ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesi Göksu Çayı kenarında ailesi ile birlikte piknik yapan Yusuf Topal (12), oyun oynadığı topu çaya düşmüş topunun peşinden koşarak suya atlayan Yusuf Topal suya kapılmıştı.
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Ağabeyi ve babası tarafından kurtarılmaya çalışılan Yusuf Topal suya kapılarak gözden kaybolmuştu.
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Olay yerine gelen jandarma ekipleri, AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çay kenarında Yusuf’u bulmaya çalışırken Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri ise Göksu Çayı'nda arama yaptı.
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Çalışmaları sonucunda Yusuf’un cansız bedeni dalgıç ekipleri tarafından bulundu.
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