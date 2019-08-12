Adıyaman'da kurbanlık dana girdiği marketi yerle bir etti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adıyaman'da kurbanlık dana girdiği marketi yerle bir etti

ADIYAMAN'da, kesime götürülürken kasabın elinden kaçan boğa markete girdi. Boğanın markette gezinmesi ve yaşanan panik ise kameralara yansıdı.

Adıyaman'da kurbanlık dana girdiği marketi yerle bir etti - Sayfa 1

ADIYAMAN'nın Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda; kesime götürülmek için kamyonete bindirilen boğa, araçtan atlayarak kaçmaya başladı.

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Adıyaman'da kurbanlık dana girdiği marketi yerle bir etti - Sayfa 2

Bir süre kaçan boğa, cadde üzerinde bulunan bir markete girdi.

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Adıyaman'da kurbanlık dana girdiği marketi yerle bir etti - Sayfa 3

Büyük paniğin yaşandığı markette reyonların arasında dolaşan boğa daha sonra camı kırarak dışarı çıktı.

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Adıyaman'da kurbanlık dana girdiği marketi yerle bir etti - Sayfa 4

Yaşananlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

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