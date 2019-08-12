Adıyaman'da kurbanlık dana girdiği marketi yerle bir etti
Demirören Haber Ajansı
ADIYAMAN'da, kesime götürülürken kasabın elinden kaçan boğa markete girdi. Boğanın markette gezinmesi ve yaşanan panik ise kameralara yansıdı.
ADIYAMAN'nın Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda; kesime götürülmek için kamyonete bindirilen boğa, araçtan atlayarak kaçmaya başladı.
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Bir süre kaçan boğa, cadde üzerinde bulunan bir markete girdi.
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Büyük paniğin yaşandığı markette reyonların arasında dolaşan boğa daha sonra camı kırarak dışarı çıktı.
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Yaşananlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
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