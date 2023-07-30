Adıyaman'da kontrolden çıkan araç can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada sürücü Harun D. ile otomobilde bulunan Hatice D. yaralanırken, Hatun Özkan (82) ise hayatını kaybetti. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.