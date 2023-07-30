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Adıyaman'da kontrolden çıkan araç can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

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Adıyaman'da kontrolden çıkan araç can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın takla atması nedeniyle 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan araç can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden Harun D. idaresindeki 01 AER 12 plakalı otomobil, Çağlayancerit yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

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Adıyaman'da kontrolden çıkan araç can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada sürücü Harun D. ile otomobilde bulunan Hatice D. yaralanırken, Hatun Özkan (82) ise hayatını kaybetti. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Adıyaman'da kontrolden çıkan araç can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Hayatını kaybeden Hatun Özkan'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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