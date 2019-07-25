Adıyaman'da kaçırıldığı iddia edilen çocuk için seferber oldular

Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri eşkalleri doğrultusunda çalışmalar yaparken çocuklarını sokak sokak arayan M.Y.’nin anne ve babasını gören Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de durumu fark ederek onlar da aramaya başladı. Anne ile babayı ekip otosuna bindiren zabıta ekipleri de çocuğun bulunması için seferber oldu.