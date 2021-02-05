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Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi öldü

ADIYAMAN'da aralarında husumet bulunan iki aile birbirine girdi. Silahların kullandığı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bölgede güvenlik önlemi alındığını belirtti.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.

3 kişi öldü, 6 yaralı var

Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Çuhadar, olayla ilgili incelemelerde bulunmak ve detaylı bilgi almak üzere Kahta ilçesine gittiğini sözlerine ekledi.

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