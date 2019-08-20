Adıyaman'da dağda gezerken buldular tam 155 milyon yıllık çıktı
ADIYAMAN'a Tut ilçesine yaz tatili için gelen bir grubun şans eseri fark ettiği taşlar milyonlarca deniz canlısı fosiline ait çıktı. Bulunan fosillerin 55 ile 155 milyon yıllık oldukları tespit edildi.
Tut ilçesinin kuzeyinde bulunan Hacı Muhammet Dağı’nın bin 700 rakımlı bölgesinde 55 milyon yıllık olduğu tahmin edilen Eosen Dönemine ait Numulites fosiline, 2 bin 100 rakımlı bölgede ise rudist ve kaya mercanları başta olmak üzere çeşitli deniz canlılarına ait fosiller tespit edildi. Fosillerin çokluğunu ve yayıldığı alanı gören yetkililer de şaşkınlığını gizleyemedi.
Yapılan incelemelerin ardından hem 55 milyon yıllık hem de 155 milyon yıllık deniz canlıları fosillerinin aynı lokasyonda yer alması ve bu kadar geniş alanı kaplamasının dünyada tek olabileceği düşünülüyor. Yapılacak olan daha derin bir araştırmada bu bölgedeki fosil çeşitliliğinin artacağı tahmin ediliyor.
Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü arasında gerekli yazışmaları yaptıklarını ve onların da uzman bir ekip gönderdiğini belirtti. Kızılgüneş, konuşmasına şu şekilde devam etti:
- "Kendilerinin ilk söylemi burada doğal bir park alanı olabileceği, milyonlarca yıllık fosillerin olduğu ile ilgili ön bir bilgi verdiler. Bununla ilgili yazışmalarımız devam edecek."
- "Gerek koruma kollama, gerek daha yenilerinin, daha diplerde olanların bulunmasıyla ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve ne gerekiyorsa yapılmasını sağlayacağız."