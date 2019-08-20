Adıyaman'da dağda gezerken buldular tam 155 milyon yıllık çıktı

Yapılan incelemelerin ardından hem 55 milyon yıllık hem de 155 milyon yıllık deniz canlıları fosillerinin aynı lokasyonda yer alması ve bu kadar geniş alanı kaplamasının dünyada tek olabileceği düşünülüyor. Yapılacak olan daha derin bir araştırmada bu bölgedeki fosil çeşitliliğinin artacağı tahmin ediliyor.