Adıyaman'da çay satın aldı şok geçirdi! Paketten çıkana kimse inanamadı

İkinci pakette de aynı manzara: İlk açtığı paketten sonra ikinci pakette de aynı görüntü ile karşılaşınca durumu polise bildirdi. Paketlere hayvan pisliği ve torf toprağı karışımın doldurulduğu ve dökme ‘çay’ diye satıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çay paketlerinden numune aldı.