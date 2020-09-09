Adıyaman'da can pazarı: Yolcu minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı
ADIYAMAN'da yolcu minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı. Korkunç kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Kahta ilçesi, Siverek karayolunun 25’inci kilometresinde Akdoğan köyü yakınlarında meydana geldi. Kahta yönüne giden Bekir Çelik yönetimindeki 02 D 4025 plakalı yolcu minibüsü, Abdullah Telli yönetimindeki yönetimindeki önünde ilerleyen 16 TIR 09 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Minibüsün ön bölümü hurdaya dönerken, yolcular da içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin minibüsten çıkardığı 19 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü hayatını kaybetti
Kazada, minibüs sürücüsü Bekir Çelik'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni de yapılan inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.
2 yaralının durumu ağır
Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'si durumu ağır olduğu için Adıyaman'a sevk edildi.