Adıyaman'da acılı annenin anlattıkları yürek burktu: Bıçak görmeye dayanamıyorum

Yapılan kayıp başvurusu üzerine polis çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarından çocuğun son olarak mahallede marketi bulunan Murat Çekiç (36) ile olduğu belirlendi. 'Çocuk istismarı' suçundan sabıkalı olan Çekiç'in kenti terk ettiği saptandı. Polis peşine düştüğü Murat Çekiç'i 3 Ağustos 2019 günü Antalya'da yakaladı.