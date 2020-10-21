Adıyaman'da acılı annenin anlattıkları yürek burktu: Bıçak görmeye dayanamıyorum
ADIYAMAN'da, doğum gününde kaybolduktan sonra feci şekilde öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in annesinin anlattıkları yürek burktu.
Eşinden boşandıkan sonra 3 çocuğu ile birlikte yaşamaya başlayan Sabiha Tunç'un en küçük oğlu Hüseyin Nasrullah Çelik, geçen yıl doğum günü olan 30 Temmuz günü Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Ancak geri dönmedi.
Yapılan kayıp başvurusu üzerine polis çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarından çocuğun son olarak mahallede marketi bulunan Murat Çekiç (36) ile olduğu belirlendi. 'Çocuk istismarı' suçundan sabıkalı olan Çekiç'in kenti terk ettiği saptandı. Polis peşine düştüğü Murat Çekiç'i 3 Ağustos 2019 günü Antalya'da yakaladı.
Boş araziye attığını itiraf etti: Gözaltına alınan Çekiç, sorgusunda Hüseyin Nasrullah Çelik'i 6 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi, Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarındaki boş araziye attığını itiraf etti. Çekiç'in gösterdiği yerde cesedi bulunnan çocuk toprağa verilirken, katil zanlısı tutuklanarak cezaevine koyuldu.
Akli denge: Murat Çekiç hakkında müebbet hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen hafta görülen duruşmasında, sanık avukatları Çekiç'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebinde bulundu.