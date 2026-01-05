Adisyon fiyatı tartışılmıştı! Bedri Usta'dan özür geldi hamlesi olay
Kalamış’taki şubesinde ödenen 4 bin TL’lik hesabın sosyal medyada paylaşılmasıyla başlayan tartışmalar büyüyerek savcılığa taşındı. İşte Bedri Usta'nın sosyal medya hamlesi...
Kalamış’taki şubesinde ödenen 4 bin TL’lik hesabın sosyal medyada paylaşılmasıyla başlayan tartışmalar büyüyerek savcılığa taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen soruşturma başlatmasının ardından “Bedri Usta” olarak tanınan restoran sahibi Bedrettin Aydoğdu’dan hem özür hem de suç duyurusu açıklaması geldi. Aydoğdu, ailesinin ve dostlarının talebiyle bir süre sosyal medyaya ara verdiğini duyurdu.
FAHİŞ FİYAT PAYLAŞIMI KRİZE DÖNÜŞTÜ
Bedri Usta isimli restoranın Kalamış şubesinde yemek yiyen bir müşterinin, ödediği 4 bin TL’lik hesabı sosyal medya hesabından paylaşması kısa sürede gündem oldu. Paylaşım, restoran fiyatlarının yüksekliği üzerinden yoğun tartışmalara yol açtı.
“SENİN TAKİPÇİN AZ, BEN PAYLAŞAYIM” SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Tartışmalar sürerken Bedrettin Aydoğdu, söz konusu paylaşımı kendi hesabından yayımlayarak,
“Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” ifadelerini kullandı.
Aydoğdu’nun ardından yayınladığı videoda yer alan
“Boşuna k*çını mıçını yırtma. Girişte menü var, fiyatlara bak da otur” sözleri ise kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.
SAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI
Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya mecralarında yer alan yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içerikler nedeniyle Bedri Usta isimli restoran hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.