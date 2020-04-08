Adını hiç duymamış olabileceğiniz 10 değişik sebze!

Deniz börülcesi

Deniz Börülcesi ıspanakgiller familyasına ait şifalı bitkilerden biridir. Deniz kıyılarında gelgit sonrası deniz suyu çekildikten sonra yetişen Deniz Börülcesi bünyesinde bulunan tuz ve de ekşilik ile çok leziz bir bitkidir. Deniz börülcesi halk arasında “kurşun otu” veya “tuzlu ot” olarak da bilinir.Türkiye’de en çok Gökova’da yetişir, Tuz Gölü ve çevresi, Aksaray, Ereğli, Burdur ile Tarsus kıyılarında da rastlanır. Haşlanarak salatası yapılır. İyotlu topraklarda yetiştiğinden iyot eksikliğine bağlı guatr hastalığına iyi gelir. İdrar artırıcı ve kuvvet vericidir. Çiğ tüketildiğinde mutlaka sirke kullanmak gerekir.

