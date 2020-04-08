Adını hiç duymamış olabileceğiniz 10 değişik sebze!
Dünya, tadını bilmediğimiz yenilebilir, sağlıklı, lezzetli envai çeşit kök, sap ve yapraklı bitkilerle dolu. Daha önce adını bile duymadığınız, dünyanın dört bir yerinde yetişen bu sebze ve meyveler özellikleriyle şaşkına çeviriyor.İşte o sebzeler!
Yer lahanası
Yabani lahananın akrabası olan bu benzersiz görünümlü sebze, dünyadaki en sağlıklı 150 gıdasından biri. En sık Hindistan’da yeniyor. Özellikle Keşmir bölgesinin temel besin maddesi. Bu bitkinin herşeyi yenilebilir. Kökünü patates gibi kızartabilir, yapraklarından salata yapabilir, sulu saplarını çiğ olarak atıştırabilirsiniz.
Manyok
Normalde Güney Amerika’ya özgü nişastalı bir kök sebzedir.Kalori açısından zengin, karbonhidrat ve C vitamini, artı çok yönlü ve lezzet dolu, manyok kökü, dünya çapında milyonlarca insan için önemli bir besin bileşenidir. Manyok kökü herhangi bir yemek tarifine eklenebilir, kaynatılabilir, fırında pişirilebilir veya kızartılabilir.Tropikal ve subtropikal bölgelerde yetişen bitkiler arasında özellikle kuraklığa karşı çok dirençli olmasıyla dikkat çeken manyokun kökünden, nişasta, tutkal, manyok birası, manyok sirkesi ve un yapılır.
Deniz börülcesi
Deniz Börülcesi ıspanakgiller familyasına ait şifalı bitkilerden biridir. Deniz kıyılarında gelgit sonrası deniz suyu çekildikten sonra yetişen Deniz Börülcesi bünyesinde bulunan tuz ve de ekşilik ile çok leziz bir bitkidir. Deniz börülcesi halk arasında “kurşun otu” veya “tuzlu ot” olarak da bilinir.Türkiye’de en çok Gökova’da yetişir, Tuz Gölü ve çevresi, Aksaray, Ereğli, Burdur ile Tarsus kıyılarında da rastlanır. Haşlanarak salatası yapılır. İyotlu topraklarda yetiştiğinden iyot eksikliğine bağlı guatr hastalığına iyi gelir. İdrar artırıcı ve kuvvet vericidir. Çiğ tüketildiğinde mutlaka sirke kullanmak gerekir.
Nopal
Bir tür yenilebilir kaktüs çeşidi. Dikenleri dikkatle temizlendikten sonra, etli bölgeleri yenebilir hale gelir. Meksika’da çok popüler bir sebze. Vejetaryenler için geleneksel Meksika yemeği olan “Taco”ya alternatiftir.