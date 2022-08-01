Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in son halini görenler şoke oldu, "Adını estetik koydum"
Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı ekranlara damga vuran dizi Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterini canlandıran Sedef Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Adeta estetik harikasına dönüşen Şahin'in fotoğraflarındaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı...
Bir döneme damga vuran "Adını Feriha Koydum" dizisinde Feriha'nın yakın arkadaşı Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin'in son olarak "Diriliş Ertuğrul" da Maria'yı canlandırmıştı. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Şahin'in son halini görenler gözlerine inanamadı. 1992 doğumlu olan güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri "Adını estetik koydum" yorumunu yaptı.
Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin'in inanılmaz değişimi sosyal medyada trend oldu
'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, adeta bambaşka biri oldu. Şahin'in son hali Gigi Hadid'e benzetildi!
Sedef Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak 'Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin, verdiği kilolarla gündem olmuştu. Genç oyuncu Sedef Şahin'in son halini görenler tanıyamadı.