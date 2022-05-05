Adını Feriha Koydum Halil'in değişimi şok etti! Gören 'Feriha bin pişmandır' diyor: Ufuk Tan Altunkaya son hali...
Adını Feriha Koydum’da Halil karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Tan Altunkaya, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Başrollerini Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı Adını Feriha Koydum ilk bölümü 2011 yılında seyirciyle buluşmuştu.
Kapıcı Zehra'nın kızıyla olan hayalleri ve kızının üniversite sınavında ülkenin seçkin üniversitelerinden birini burslu olarak kazanmasını ele alan dizi seyirciyi ekran başına kilitlemişti.
Türkiye'deki başarısının yanı sıra dizi onlarca ülkede yayınlanarak büyük bir başarı göstermişti.
Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha Yılmaz karakteri dizininin ilk sezonunda Halil'le nişanlanmıştı