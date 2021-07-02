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'Adımı lekeledi beni bitirdi' deyip isyan etti! Perde arkasını Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar anlattı

'Adımı lekeledi beni bitirdi' deyip isyan etti! Perde arkasını Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar anlattı

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde bir dönem Lila karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşegül Çınar, sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile yaşadığı olaylı geceyle ilgili konuştu.

'Adımı lekeledi beni bitirdi' deyip isyan etti! Perde arkasını Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar anlattı

30 Haziran'da ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, gece saatlerinde Beyoğlu’nda bir otelin restoranında eski sevgilisi ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte ünlü oyuncunun sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, elindeki bıçakla çevredekilere saldırdı.

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'Adımı lekeledi beni bitirdi' deyip isyan etti! Perde arkasını Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar anlattı

Kavgayı ayırmaya çalışan 5 otel çalışanı ve olay yerine müdahale için gelen 7 polis memuru yaralandı. Yaşanan dehşet sonrası savcılığa çıkarılan şüphelilerden Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, Furkan Çalıkoğlu ise tutuklandı.

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'Adımı lekeledi beni bitirdi' deyip isyan etti! Perde arkasını Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar anlattı

Ayşegül Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kavgasında şişe kırdı. Sonra polisler geldi. Olay büyüdü" demişti.

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'Adımı lekeledi beni bitirdi' deyip isyan etti! Perde arkasını Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar anlattı

Çınar, uyuşturucu iddialarına ise "Siz deli misiniz beyefendi" diyerek tepki göstermişti.

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