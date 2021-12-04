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Adım atacak yer kalmadı! Edirne'de görenler gözlerine inanamadı: 3 bin TL harcadım

İhlas Haber Ajansı
Adım atacak yer kalmadı! Edirne'de görenler gözlerine inanamadı: 3 bin TL harcadım

EDİRNE’ye gelen Bulgaristan vatandaşları çarşı pazarda yoğunluğa sebep oldu.

Adım atacak yer kalmadı! Edirne'de görenler gözlerine inanamadı: 3 bin TL harcadım

Bulgaristan'ın para birimi olan leva, TL karşısında değer kazanınca, Bulgar vatandaşlar Edirne'ye akın etti.

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Adım atacak yer kalmadı! Edirne'de görenler gözlerine inanamadı: 3 bin TL harcadım

İğneden ipliğe birçok ihtiyacını buradan karşılayan Bulgaristan vatandaşları, pazarda adım atacak yer bırakmadı, taşıyabildikleri kadar alışveriş yaptı. 

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Adım atacak yer kalmadı! Edirne'de görenler gözlerine inanamadı: 3 bin TL harcadım

Ulus pazarındaki yoğunluk, kentin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesinde de yaşandı. 

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Adım atacak yer kalmadı! Edirne'de görenler gözlerine inanamadı: 3 bin TL harcadım

Hem giyecek hem de yiyecek ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgaristan vatandaşları, esnafın yüzünü de güldürüyor.

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