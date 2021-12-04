Adım atacak yer kalmadı! Edirne'de görenler gözlerine inanamadı: 3 bin TL harcadım
EDİRNE’ye gelen Bulgaristan vatandaşları çarşı pazarda yoğunluğa sebep oldu.
Bulgaristan'ın para birimi olan leva, TL karşısında değer kazanınca, Bulgar vatandaşlar Edirne'ye akın etti.
113
İğneden ipliğe birçok ihtiyacını buradan karşılayan Bulgaristan vatandaşları, pazarda adım atacak yer bırakmadı, taşıyabildikleri kadar alışveriş yaptı.
213
Ulus pazarındaki yoğunluk, kentin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesinde de yaşandı.
313
Hem giyecek hem de yiyecek ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgaristan vatandaşları, esnafın yüzünü de güldürüyor.
413