Adil Gür'den bomba İdlib anketi operasyon sürmeli mi şehitlerin sorumlu kim?
Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G Araştırma, İdlib konulu anketini açıkladı. Operasyonlar devam etmeli diyenlerin oranı yüzde 65.2 iken, 34 askerimizin şehit edilmesinin suçlusu olarak Rusya'yı görenlerin oranı yüzde 71.5 çıktı.
Türkiye Bahar Pınarı Harekatı'na hız verdiği günlerde Adil Gül Araştırma, İdlib operasyonlarıyla ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 29 Şubat ile 1 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye’nin 7 Coğrafi bölgesinde 28 şehirde bin 104’ü kadın 2 bin 225 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Katılımcıların yüzde 63'ü "Türkiye’nin bekasını tehdit eden Suriye’den gelen dış tehdidi engellemek" için İdlib'te bulunduğunu söylerken, 34 askerimizi İdlib'te şehit edilmesinin sorumlusu olarak Rusya'yı görenlerin oranı yüzde 71.5, Türkiye İdlib'te kalıp operasyona devam etmeli diyenlerin oranı ise 65.2 oldu.
Size göre Türkiye'nin Suriye'de -İdlib'te bulunmasının nedenleri şunlardan hangileridir?
- Türkiye’nin bekasını tehdit eden Suriye’den gelen dış tehdidi engellemek: Yüzde 63
- Türkiye’nin üniter yapısını–birliğini tehdit eden PKK/PYD terör devleti yapılanmasını: Yüzde 60.1 … Suriye’nin birliğini sağlamak: Yüzde 30.6
- Kürtlere yönelik bir harekattır: Yüzde 12.0
- Suriye’den toprak koparmak: Yüzde 10.6
Seçmenlerin siyasi tercihlerine göre Suriye'nin kuzeyine neden gidildiğine dair düşünceleri neler?
- AK Partililerin yüzde 77.1'i, CHP'lilerin yüzde 65.8'i, MHP'lilerin yüzde 72'si, İyi Partililerin 62.8'i, HDP'lilerin yüzde 21'i İdlib operasyonunun "dış tehdidi engellemek" için yapıldığına inanıyor.
-AK Partililerin yüzde 69.6'sı, CHP'lilerin yüzde 60.6'sı, MHP'lilerin yüzde 75.9'u, İyi Partililerin 65.9'i, HDP'lilerin yüzde 15.2'si "PKK Terör devletini engellemek" için gidildiğini düşünüyor
İdlib'te 34 askerimizi kim şehit etti, suçlusu kim?
Askerlerimizi İdlib'te şehit olmasının sorumlusu olarak ankete katılanların yüzde 71.5'i Rusya'yı görüyor. Yüzde 14.8'i ise şehitlerin sorumlusu olarak Esed rejimini görüyor.