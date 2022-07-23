Adı farklı iş adamlarıyla çıkan Şeyma Subaşı, teknede gizemli sevgilisiyle öpüşürken yakalandı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve fit vücuduyla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı'nın adı son zamanlarda birkaç farklı kişiyle anılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı o kriz çıkaran videoyu, dans ederken bir erkekle öpüştüğü anları paylaştı. Gündeme bomba gibi düşen o videodan sonra gizemli erkeğin kim olduğu merak konusu oldu.