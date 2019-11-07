Adı Bradley Cooper ile aşk dedikodularına karışan Lady Gaga her şeyi itiraf etti

A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filminin çekimlerinden itibaren yakınlıkları dikkat çeken Lady Gaga ve Bradley Cooper, ikilisinin aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta Cooper'ın Irina Shayk ile ayrılığının sebebinin de Lady Gaga ile yaşadığı aşk olduğu konuşulmuştu.