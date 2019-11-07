Adı Bradley Cooper ile aşk dedikodularına karışan Lady Gaga her şeyi itiraf etti
Lady Gaga, Bradley Cooper ile aralarında olan her şeyi itiraf etti, Gaga'nın Irina Shayk ile ilişkisinin bitmesine neden olduğu iddia edilmişti.
A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filminin çekimlerinden itibaren yakınlıkları dikkat çeken Lady Gaga ve Bradley Cooper, ikilisinin aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta Cooper'ın Irina Shayk ile ayrılığının sebebinin de Lady Gaga ile yaşadığı aşk olduğu konuşulmuştu.
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Bradley Cooper'ın Irina Shayk'tan ayrılmasının ardından gözler tamamen Lady Gaga'ya çevrilmişti ki Gaga, Cooper ile aralarında olan her şeyi itiraf etti.
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Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, Elle Dergisi'ne röportaj verdi. Gaga, A Star Is Born filminde başrolü paylaştığı Bradley Cooper'la aralarında olanların yalnızca rol gereği olduğu itirafında bulundu.
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Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın aralarındaki duygusal yakınlığın insanların aklında soru işareti bırakmasını planladığı öğrenildi.
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