'Adeta şoke oldum' diyen Saadetin Teksoy itiraf etti: Sarı ceketin sırrını açıkladı: Namaz kılarken.

Dijitalleşme ve sosyal medya artık hayatın her alanında olduğu gibi, yaşam biçimlerimizi de derinden etkiledi ve elektronik medyanın yarattığı bu global enformasyon yumağı, herkesin herkesten her an haberdar olduğu topyekûn bir değişim sundu. Ben de günümüz dijital çağına ayak uydurmak için teknolojinin getirdiği bu yeniliklere kendimi adapte ettim. Dünyanın en büyük streaming şirketlerinden Netflix’in rekorlar kıran dizisi Stranger Things‘in Türkiye’de yayınlanan 2. ve 3. sezon kısa metrajlı tanıtım filmlerinde oynadım. Her biri izlenme rekorları kırarak sosyal medyayı salladı ve reklam dünyasının önemli ödülleriyle taçlandırıldı.