'Adeta şoke oldum' diyen Saadetin Teksoy itiraf etti: Sarı ceketin sırrını açıkladı: Namaz kılarken.
Türk televizyonlarının 70 yaşındaki efsane ismi Sadettin Teksoy yaptığı haberler ve sunduğu 'Teksoy Görevde' programıyla bir döneme damgasını vurdu. Usta televizyoncu ile şimdilerde neler yaptığını anlattı.
Sadettin Teksoy, 90'lı yılların efsane habercisi ve gizem avcısıydı. Kendine özgü tarzı ve üslubuyla, belki de Türk televizyonlarının gelmiş geçmiş en benzersiz karakterlerinden birini yarattı ve ekrana yansıttı. Yaptığı haberler, sunduğu programların yanı sıra, sarı montu ve işaret parmağıyla da Türk halkının aklına kazındı. Yurt içinden ve yurt dışından ilginç, sıra dışı ve gizemli olayları 12 yıl boyunca 'Teksoy Görevde' programı ile televizyonlara taşıdı. Reyting rekorları kırdı. Şimdilerde ise gözlerden uzak, çiftlik hayatı yaşıyor.
Sadettin Bey uzun süredir ekranlardan uzaksınız. Nerelerdesiniz?
İstanbul’un batı sınırında yer alan, Çatalca’da doğayla iç içe bir hayatım var. Siyaset bilimci ve sosyolog olan eşim Müge Teksoy ile sinema yazarı - film eleştirmeni oğlum Efe Teksoy ile birlikte çiftliğimizdeyiz. Köpeklerimiz, kümes ve küçükbaş hayvanlarımız ile 'İmhotep' adlı baykuşumuzla sade bir yaşam sürüyoruz.
Bu dönemde neler yapıyorsunuz?
Oğlum Efe Teksoy ile birlikte korku, komedi, mizah, bilimkurgu ve esrarengiz olayları konu alan çok sayıda uzun metrajlı film ve dizi senaryoları yazdık, yazmaya da devam ediyoruz. Ayrıca, dört buçuk yıl boyunca ön araştırmalarını yaptığım, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V)’in vefatından önceki son 10 gününde neler yaşandığını anlatan uzun metrajlı film senaryosu yazdım. Bu projem Mustafa Akad’ın yönettiği 1976 yapımı ‘’The Message-Çağrı’’ filminin devamı niteliğinde olacak. Çok ses getireceğine inandığım, izleyenleri gözyaşlarıyla hayrete düşürecek bilinmeyenlerle dolu olan bu çalışmamın yaşama geçmesini bekliyorum…
Dijitalleşme ve sosyal medya artık hayatın her alanında olduğu gibi, yaşam biçimlerimizi de derinden etkiledi ve elektronik medyanın yarattığı bu global enformasyon yumağı, herkesin herkesten her an haberdar olduğu topyekûn bir değişim sundu. Ben de günümüz dijital çağına ayak uydurmak için teknolojinin getirdiği bu yeniliklere kendimi adapte ettim. Dünyanın en büyük streaming şirketlerinden Netflix’in rekorlar kıran dizisi Stranger Things‘in Türkiye’de yayınlanan 2. ve 3. sezon kısa metrajlı tanıtım filmlerinde oynadım. Her biri izlenme rekorları kırarak sosyal medyayı salladı ve reklam dünyasının önemli ödülleriyle taçlandırıldı.