Adeta kanser savaşçısı doğada kendiliğinden yetişiyor faydası saymakla bitmiyor

Sivas, Malatya, Elazığ gibi illerde dağlık alanlarda yetişen ışkın otu Anadolu’da yayla muzu olarak da anılıyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve şifa deposu olarak bilinen ışkın otunun gövdesi ve kökü pişirilmeden tüketiliyor. Toplaması bir hayli meşakkatli olan ot, salata ve bazı yemeklerde kullanılmasının yanı sıra sade olarak da yeniliyor. Kabuğu soyularak tüketilen ve ekşi bir tada sahip olan ışkının; kanser önleyici, bağırsak çalıştırıcı, öksürük önleyici, kemik erimesi önleyici gibi birçok faydasının olduğu biliniyor.