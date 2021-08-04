Adem Metan’ı küçümseyen zihniyet!

Gazeteci arkadaşımız Adem Metan günlerdir Marmaris’te yangının göbeğinde görev yapıyor. Adem, bölgeden gerçekleri aktarınca, inkârcı zihniyetin yalanları bir bir ortaya çıkıyor haliyle.

Türkiye’yi saran yangınlardan ötürü, Can Ataklı gibi “büyük halk öfkesi” beklentisi içinde olan CHP’li Tuncay Özkan, durup dururken Adem Metan’ı hedef aldı:

- Ödülünü almışsın çocuk. Aferin sana. Helikopterde konforun yerinde. Ama bir gazeteci nasihati sana, yalakalık ödülü almak için bir daha asla gerçek gazetecilere saldırma. Böyle rezil olursun. Helikoptere binersin ama alnındaki karayı silemezsin.

Adem 4 gündür yangın yerinde.

Geceleri karton üzerinde uyuyor.

4 gündür aynı çorabı giyiyor.

“Helikopter yok” diyenlere, “ahan de helikopter” karşılığını veriyor.

Tatilde değil.

Bir şehirden başka şehire golf oynamak için helikopterle gitmiyor. Alnında kara var doğru; ama Tuncay’ın anladığı başka. Yangın yerinde görev yaptığı için yüzü karalar içinde. Ödül falan aldığı yok, doğruları aktarınca zaten millet tarafından ödüllendiriliyor.

Tuncay, eski bir gazeteci olarak meslektaşını öveceğine küçümsüyor, “çocuk” diyor ve haddini aşarak aba altından sopa gösteriyor.

Dedim ya…

Allah bunlara fırsat vermesin.

Daha şimdiden işlerine gelmeyen görüntüleri yayımladı diye, gazetecilere sopa gösteriyorlar. CNN Türk’ın genel müdürünü ayağına kadar çağırıp, “Ekrana şunu çıkar, bunu çıkarma” diye tehditler savuran Tuncay Özkan’dan da bu beklenirdi.

Aferin Tuncay…

Bugün olmasa da, yarın ödülünü alacaksın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan.