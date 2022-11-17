Adem Metan "açlık"la sınandığımı yazmış, "Parayla terbiye etmek istiyorlar" dese daha doğru olurdu

Adem Metan twitter hesabından "açlık"la sınandığımı yazmış. Rızık veren Allah, o yüzden bana böyle bir ceza vermek daha doğrusu beni açlığa mahkum etmek kimsenin haddi değil!

Adem Metan benim için "Hadi Özışık'ı parayla terbiye etmek isteyenler var" dese daha doğru bir ifade kullanmış olurdu. Adem'in iyi niyetinden şüphem yok, bildiği ve üzüldüğü bir konuyu "açlıkla sınama" sözleriyle dile getirmiş.

Bu yeni değil.

Yıllardır haksızlıklarla boğuşuyorum.

Kimileri yaşadığımız sıkıntıların Sedat Peker kaynaklı olduğunu söylüyor. Yani Sedat Peker'le yaptığım görüşmeden sonra "ekonomik ambargo"ya tabi tutulmadım; Süleyman Soylu ile arkadaşlığımızdan ötürü yıllardır "parayla terbiye" muamelesiyle karşı karşıyayım. "Sedat Peker olayı" İnternethaber Yayın Grubu'na uygulanan "reklam ambargosu"nun bahanesi oldu. Uzun yıllardan beri "gizli bir el" bizi boğmaya, yok etmeye çalışıyor. O "gizli eller"e en başından beri boyun eğmedim diye, "parayla terbiye" etmeye çalıştılar, bugün bile vazgeçmiş değiller.

Üç kuruş için eğileceğimi, köle olmayı kabul edeceğimi zanneden o "gizli eller" reklam ajanslarına baskı yaparak İnternethaber Yayın Grubu'nu "kara liste"ye aldırdılar. Az önce de ifade ettim; yeni değil yıllardır "talimat" alan ajansların kapıları bize kapalı. Aslında ajanslar demek doğru değil, sadece bir ajans aldığı talimatı harfiyen uyguluyor ve 60 kişinin istihdam edildiği İnternethaber'i her defasında yok sayıyor, liste dışı bırakıyor. Bunun nedenini sorduğumuzda, "firma böyle istedi" yalanına sığınıyorlar haya etmeden.

Zor günler yaşadığımız doğru ama "aç" ve "açıkta" değiliz Allah'a şükür. Her şeye rağmen yapılan kahpeliğe karşı direniyorum ve bu can bu bedende olduğu sürece namerde muhtaç olmadan direneceğim. Öyle kolay pes etmek yok benim kitabımda, tek başıma kalsam bile doğru bildiğim yolda yüreyeceğim. İnandığım değerlerden asla vazgeçmeyeceğim, iti köpeği istediği gibi havlasın, isteyen istediği gibi baskısını yapsın, isteyen istediği gibi aldığı talimatla 60 emekçinin "kul hakkı"na razı olsun... ben ayaktayım ayakta kalmaya devam edeceğim.

"Köle" olmamak adına, her türlü zorlukla boğuşmaya razıyım!

Kimin dost, kimin düşman, kimin "dost gibi" görünüp arkamızdan "düşmanlık" yaptığını bu dönemde gördüm ve yaşadım. Ben bu sürece "imtihan" olarak bakıyorum. Her türlü "imtihan"a tabi tutulduktan sonra bu sürecin geçeceğini, değişeceğini biliyorum. O yüzden buradan Adem Metan kardeşime sesleniyorum; aklın bende kalmasın kardeşim, ferah tut yüreğini. Rızık veren Allah'tır. O'ndan başka hiç kimsenin önünde eğilmedim, eğilmeyeceğim. Neden biliyor musun Adem? Yanımda yöremde senin gibi temiz yüreği olan çok "insan" var çünkü. İlk günden itibaren "sağlığına dikkat et" diyen çok özel dostlarım var. Annemin duası var arkamda, Nazlı'm var, Mevsim Naz :) var... Yeni bebek Mila var, öz kısımdan ayırmadığım Büşra, Rıdvan ve Mustafam var... İnternethaber ailesinin tamamı dimdik duruyor arkamda.

Yalnız değilim yani!

Bu zorlukları hep birlikte aşacağız Allah'ın izniyle.

Sen hiç merak etme Adem kardeşim!