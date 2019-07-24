DÜNYA

ADB'de şoke eden görüntü! Kavgada düşürdüğü bebeği hayatını kaybetti

ABD’de kadın, otoparkta başka bir kadınla kavga ettiği sırada kucağındaki bebeğini yere düşürdü. Bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Georgia eyaletindeki Moultrie bölgesinde meydana geldi. Karen Lashun Harrison (26), kucağında 3 aylık bebeği ile otoparkta başka bir kadın ile tartıştı. Harrison, kavgaya dönüşen tartışma sırasında kucağındaki bebeğini düşürdü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, anne Harrison ve diğer kadının kavga ettiği sırada, çevredekilerin düşen bebeğin yardımına koştuğu ve yerden aldığı görüldü. Olay sonrası hastaneye kaldırılan 3 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Yerel medya, anne Harrison’ın ‘cinayet’ ve ‘çocuğa zulüm’ ile suçlandığını; kavgaya karışan diğer kadının herhangi bir sebeple suçlanmadığını duyurdu. Yetkililer, olaya karışan diğer kişilerin de gözaltına alınabileceğini bildirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de hapis yatan Hakan Atilla 32 ay sonra Türkiye'ye böyle geldi
ABD'de hapis yatan Hakan Atilla 32 ay sonra Türkiye'ye böyle geldi
İzmir'de yol verme meselesinden çıkan kavgada baba öldü oğlu yaralandı!
İzmir'de yol verme meselesinden çıkan kavgada baba öldü oğlu yaralandı!
Galatasaraylı Christian Luyindama'ya İngiltere'den talip var
Galatasaraylı Christian Luyindama'ya İngiltere'den talip var
Fenerbahçe Diego Reyes'ten kurtuluyor! İşte yeni takımı
Fenerbahçe Diego Reyes'ten kurtuluyor! İşte yeni takımı
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hakan Atilla'nın İstanbul Havalimanı'nda ilk görüntüsü
Hakan Atilla'nın İstanbul Havalimanı'nda ilk görüntüsü
Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçakları
Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçakları
Bilecik'te serasında uyuşturucu bulunan bir kiyi tutuklandı!
Bilecik'te serasında uyuşturucu bulunan bir kiyi tutuklandı!
Süleyman Soylu canlı yayında Suriyelilerin durumunu açıkladı
Süleyman Soylu canlı yayında Suriyelilerin durumunu açıkladı
Didem Soydan "Çıplak fotoğrafları ifşa edeceğim"
Didem Soydan "Çıplak fotoğrafları ifşa edeceğim"
2019 evde bakım maaşı kurban bayramı öncesi verilecek mi?
2019 evde bakım maaşı kurban bayramı öncesi verilecek mi?
Yaptığı temizliklerle adını duyuran fenomen Kadir Ezildi, FOX TV'de program sunacak
Yaptığı temizliklerle adını duyuran fenomen Kadir Ezildi, FOX TV'de program sunacak
BİLSEM sonuçları açıklanıyor MEB 2019 BİLSEM sonuç sorgulama
BİLSEM sonuçları açıklanıyor MEB 2019 BİLSEM sonuç sorgulama