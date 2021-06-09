Adanalı'nın Pınar'ı gören tanıyamadı! Tuğçe Özbudak'ın son hali şaşırttı
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar'ın yer aldığı Adanalı dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini gören tanıyamadı.
İlk bölümü 7 Kasım 2008'de seyirciyle buluşan Adanalı kısa sürede fenomen dizi haline gelmişti. Adanalı'da Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak diziyle beraber ünlenmişti.
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Adanalı'da 64 bölüm oynayan genç oyuncunun kariyeri dizi sonrası düşüşe geçmişti.
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Adanalı sonrası Pasaport programında sunuculuk yapan Özbudak, yarışma sonrası ekranlara ara vermişti.
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Sosyal medyada 200 bini aşkın takipçisi bulunan Özbudak'ın son halini görenler tanıyamadı.
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