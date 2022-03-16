Adanalı emekli öğretmen 10 Ukraynalıya evini açtı! 5 günde gelebildiler: Çok korkutucu bir ortam

Miyase Tanık, AA muhabirine, oğlunun 2009'dan bu yana Ukrayna'da yaşadığını, orada evlenip boşandığını ve 5 yaşında bir torununun olduğunu söyledi. Rusya'nın saldırılarının ardından oğlu için endişelendiğini aktaran Tanık, onun bir an önce Türkiye'ye dönmesi için çabaladığını anlattı.