Adanalı emekli öğretmen 10 Ukraynalıya evini açtı! 5 günde gelebildiler: Çok korkutucu bir ortam
ADANA'da yaşayan emekli öğretmen, Rusya'nın saldırısının ardından ülkelerini terk eden ve 5 günlük zorlu yolculuğun ardından oğluyla Adana'ya gelen 6'sı çocuk 10 Ukraynalıyı evinde misafir ediyor.
Rusya sınırına yakın Konotop şehrinde yaşayan Mehmet Elibal, Türkiye'ye dönmek için yetkililerle iletişime geçip insani koridor açılmasını bekledi. Elibal, bu sırada iletişim kurduğu annesi Miyase Tanık'a gidecek yerleri olmadığı için ülkeyi terk edemeyen Ukraynalı arkadaşları ve komşularından bahsetti.
Tanık, oğluna onları da misafir edebileceğini, kapılarının savaş mağdurlarına açık olduğunu söyledi. İnsani koridor açılmasıyla Mehmet Elibal, 6'sı çocuk 10 Ukraynalı ile yaklaşık 5 gün süren zorlu yolculukla Adana'ya ulaştı. Ukraynalılara evini açan Miyase Tanık, onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor.
Miyase Tanık, AA muhabirine, oğlunun 2009'dan bu yana Ukrayna'da yaşadığını, orada evlenip boşandığını ve 5 yaşında bir torununun olduğunu söyledi. Rusya'nın saldırılarının ardından oğlu için endişelendiğini aktaran Tanık, onun bir an önce Türkiye'ye dönmesi için çabaladığını anlattı.
Tanık, bu süreçte sürekli Dışişleri Bakanlığına oradaki insanların durumuyla ilgili sosyal medyadan yazdığını, insani koridorun 11 Mart'ta açılmasıyla oğlunun yanı sıra çok sayıda kişinin bölgeden çıkarıldığını anımsattı.