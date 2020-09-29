Adanalı dizisinin yıldızı Tuğçe Özbudak evlendi Umut Oğuz nikah şahidi oldu
Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak evlendi. Eski rol arkadaşı Umut Oğuz, nikah şahidi oldu.
Yayımlandığı dönem herkes tarafından ilgiyle izlenen Adanalı dizisinde rola alan ardından ekranlara ara veren yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Tuğçe Özbudak sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdi.
122
Pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen çift, aile arasında gerçekleşen bir tören ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı.
222
Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.
322
Özbudak, nikah sonrası Umut Oğuz ile çekilen karesini "Nikah şahidim olur kendisi. Seneye düğünde bir şov yaparsın artık Fiko'm" notuyla yayınladı.
422