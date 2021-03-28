Adana'dan bu kez aynı şey yaşanmadı Müslüm Gürses detayı şaşırttı! Dramı yürek burktu
ADANA'da 78 yaşındaki Hüseyin Yaradan kaldığı kulübede ölü bulundu. Yaradan'ın hayatındaki Müslüm Gürses detayı ve dramı yürekleri burktu.
Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yaradan’ın akrabaları bugün sabah saatlerinde kaldığı kulübesinin kapısını çaldı. Ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine kapıyı açan yakınları Yaradan’ı hareketsiz halde buldu.
Hemen sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Yaradan’ın öldüğünü belirledi.
Yaradan’ın soğuktan ya da yaşlılığa bağlı olarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
Hüseyin Yaradan’ın vücudunda dış müdahale olmadığı öğrenilirken cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.