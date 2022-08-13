Adana'dan acı haber geldi! Küçük çocuğun ailesi kahroldu
ADANA'da dün arkadaşlarıyla girdiği sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki Abdullah'ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu.
Sabah saatlerinde evden çıkan Abdullah Buca (10), serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çalışmaları takip eden Buca'nın yakınları gözyaşı döktü.
İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinin yaklaşık 7 kilometre uzağında çocuğun cesedini buldu. Sudan çıkarılarak kıyıya taşınan çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.