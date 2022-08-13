BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38

Adana'dan acı haber geldi! Küçük çocuğun ailesi kahroldu

Anadolu Ajansı
Adana'dan acı haber geldi! Küçük çocuğun ailesi kahroldu

ADANA'da dün arkadaşlarıyla girdiği sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki Abdullah'ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Adana'dan acı haber geldi! Küçük çocuğun ailesi kahroldu

 Sabah saatlerinde evden çıkan Abdullah Buca (10), serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

15
Adana'dan acı haber geldi! Küçük çocuğun ailesi kahroldu

Çalışmaları takip eden Buca'nın yakınları gözyaşı döktü.

25
Adana'dan acı haber geldi! Küçük çocuğun ailesi kahroldu

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinin yaklaşık 7 kilometre uzağında çocuğun cesedini buldu. Sudan çıkarılarak kıyıya taşınan çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

35
Adana'dan acı haber geldi! Küçük çocuğun ailesi kahroldu
45