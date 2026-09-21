Adana'daki depremin ardından Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5 büyüklüğünde depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bölgedeki ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup ilgili kurumlarımızla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."