Adana'daki dehşet olay sonrası 'PitbullYasaklansın' etiketi TT oldu

Kedinin Bu arada bir şahıs, kedinin kuyruğundan tutup köpeğin önüne attı. Kediyi havada kapan köpek onu saniyeler içinde parçaladı. Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kedinin öldüğünü gören vatandaşlar ise onu alıp kutuya koyarak sahibi Kuşçu'ya götürdü.

Pitbull cinsi köpeğin kediyi parçaladığı görüntülerin videosu