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Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 23 yaralı

Anadolu Ajansı
Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 23 yaralı

ADANA'da Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu çıkışında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Adana'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Mersin'e giden M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi. 

Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtardı
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtardı.


2 kişi öldü 23 kişi yaralandı
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


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