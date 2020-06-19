Adana'da yer altı su seviyesi yükselmeye başladı! Binaların yıkılma tehlikesi arttı

Adana’nın, Seyhan ve Ceyhan Nehri gibi alüvyon kökenli, tarıma elverişli Çukurova toprakları üzerine kurulduğunu ve içme suyu açısından problemi olmadığını ifade eden Baki, "Bu hafife alınacak bir konu değil. Yer altı su seviyesi bu kentte yaklaşık 3-4 metre arttı. Şu an 15 metre civarına ulaşmış durumda'' diye konuştu.