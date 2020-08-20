Adana'da yaşandı! Kadın polis uygulama noktasında doğum yaptırdı
ADANA’da hastaneye giderken uygulama noktasında sancısı tutan kadın, burada görevli kadın polisin yardımı ile doğum yaptı. Dünyaya uygulama noktasında gözlerini açan bebeğe polisin adı verildi.
4 çocuk annesi Hüsne Aslan, 5. bebeğinin doğumu için eşi Cebrail Aslan ile hastaneye gitmek üzere evden yola çıktı. Doğankent Polis Uygulama Noktasına geldikleri sırada Hüsne Aslan’ın sancısı tuttu.
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Bunun üzerine baba, telaşla polislerin yanına gelerek eşinin sancısının tuttuğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Polisler hemen ambulansa haber verdi.
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Ancak kadının sancı çok artınca noktada görevli Demet Çubukçu adlı kadın polis, sağlık ekipleri gelene kadar kadına yardımcı oldu. Kadın polis, otomobilin içinde Hüsne Aslan’a doğum yaptırdı. Aslan’ın bir kız bebeği dünyaya geldi.
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Daha sonra bebek ve anne gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı
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