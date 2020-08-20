Adana'da yaşandı! Kadın polis uygulama noktasında doğum yaptırdı

Ancak kadının sancı çok artınca noktada görevli Demet Çubukçu adlı kadın polis, sağlık ekipleri gelene kadar kadına yardımcı oldu. Kadın polis, otomobilin içinde Hüsne Aslan’a doğum yaptırdı. Aslan’ın bir kız bebeği dünyaya geldi.