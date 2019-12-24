Adana'da yarın okullar tatil mi? Mahallecek evde mahsur kaldılar
ADANA sel ve şiddetli yağışın etkisi altında, yarın yani 25 Aralık çarşamba günü de yağışlar sürecek. Gözler bugün tatil kararı veren Adana Valiliği'ne döndü.
Adana'da 2018 Aralık boyunca metrekareye 380 kilogram yağmur yağarken, bugün metrekareye düşen yağmur miktarı 120 kilogramı geçti. Bir aylık yağmurun yarısını bir günde alan kent, sular altında kaldı. Yağmurla Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Karataş, Yumurtalık ilçelerindeki tarım arazilerini sel bastı. Kent merkezinde bir çocuk sele kapıldı, bir mahallenin halkı ise komple evde mahsur kaldı.
Adana'da yarın okullar tatil mi? : Meteorolojiden gelen son haberlere göre Adana'da şiddetli yağışlar yarın da devam edecek. Turuncu alarm veren meteoroloji 1000 metreden yüksek yerlerde de 20 santime kadar kar düşeceğini duyurdu. Bugün Adana Valiliği Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir ilçelerinde okulları tatil etmişti. Şiddetli yağışların devam etmesi sebebiyle yarın yani 25 aralık çarşamba günü için bu tatil kararının uzatılma ihtimali var. Valiliğin son kararı ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.
Mahalleli evlerde mahsur kaldı
Adana'da aralıksız devam eden şiddetli yağış nedeniyle Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için belediye hoparlörlerinden anonslar yapıldı.
Bir çocuk sele kapıldı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşlarındaki erkek çocuk, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Çamurlu suda sürüklenen çocuk, çığlık atarak yardım isteyince çevredekiler tarafından fark edildi. Çevredekiler, yardımına koştukları çocuğu güçlükle akıntında yakaladı ve kucaklarına alarak, sudan çıkarttı.