Adana'da yarın okullar tatil mi? Mahallecek evde mahsur kaldılar

Adana'da yarın okullar tatil mi? : Meteorolojiden gelen son haberlere göre Adana'da şiddetli yağışlar yarın da devam edecek. Turuncu alarm veren meteoroloji 1000 metreden yüksek yerlerde de 20 santime kadar kar düşeceğini duyurdu. Bugün Adana Valiliği Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir ilçelerinde okulları tatil etmişti. Şiddetli yağışların devam etmesi sebebiyle yarın yani 25 aralık çarşamba günü için bu tatil kararının uzatılma ihtimali var. Valiliğin son kararı ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.