Adana'da yaptıkları vurgunu İstanbul'da eğlence mekanında yerlerken yakalandılar

Sorguda her şeyi anlattı

Yapılan baskında polise Mahmut Ç. adına düzenlenmiş kimliği gösteren zanlı gözaltına alındı. Parmak izinden zanlının Mehmet Emin G. olduğu kesinleşti. Mehmet Emin G. daha sonra Adana'ya getirildi. Burada sorgulanan zanlı soygunu Burak E. ile birlikte planladıklarını belirterek, "Burak E. bana ulaşıp 400 bin lira istedi. Bana 'bu parayı bul borcum daha sonra borsaya para yatırırız bu parayı sana öderim' dedi. Ancak ben de 400 bin lirayı hiç bir arada görmedim ki sana vereyim dedi. Burak E. bir süre sonra bana dönüp çalıştığı yeri soyacağını plan yaptığını söyledi bana anlattı be nde kabul ettim. Daha sonra Hasan B. de olaya dahil oldu ve soygun yaptık. Ben soygundan sonra İstanbul'a kaçtım çalınan paralar Baran S.'nin (31) çiftliğinde saklanıyordu. Bana 100 bin euro, Burak E.'ye de 150 bin euro getirmesi için Sedat Ç.'ye 250 bin euro verilmiş. Ancak bana sadece 150 bin lira geldi. Ben de bunun 120 bin lirasını harcadım. Geri kalan 30 bin lirasını ise polis yakaladığında yanımdaydı ona da polis el koydu" dediği ileri sürüldü.

Polis bunun üzerine Mehmet Emin G.'nin ismini verdiği ve kendisine yardım ettiğini öne sürdüğü iki zanlıyı da operasyonla yakaladı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorgularında vurgunu yapanlara yardım ve yataklık suçlandı. Zanlılar sorgulamaları tamamlandıktan sonra Mehmet Emin G. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Baran S. ile Mehmet Emin G. tutuklanırken, Sedat Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son operasyonlar sonucunda vurguna karışan 12 zanlı tutuklanmış oldu. Polis şimdi soygunu gerçekleştiren ve tek firari olan zanlı Hasan B.'nin peşinde. Hasan B.'nin ise kaçtığı yerin tespit edildiği, yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.