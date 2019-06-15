Adana'da yağış nedeniyle yol aniden çöktü seyir halindeki kamyonet çukura düştü

Adana'da yağış nedeniyle yol aniden çöktü seyir halindeki kamyonet çukura düştü

Adana’nın Feke ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle çöken yol kazaya neden oldu. 

Adana'da yağış nedeniyle yol aniden çöktü seyir halindeki kamyonet çukura düştü - Sayfa 1

Edinilen bilgiye göre, Süphandere Mahallesi ile Bağdatlı Mahallesi arasında bulunan köprüde aşırı yağışlar nedeniyle yol güzergahında çökme oldu.

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Adana'da yağış nedeniyle yol aniden çöktü seyir halindeki kamyonet çukura düştü - Sayfa 2

Çöken yolu fark etmeyen plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen bir kamyonet ise yağışlar nedeniyle oluşan çukura düştü. 

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Adana'da yağış nedeniyle yol aniden çöktü seyir halindeki kamyonet çukura düştü - Sayfa 3

Kazada can kaybı yaşanmaz iken araçta maddi hasar oluştu. 

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Adana'da yağış nedeniyle yol aniden çöktü seyir halindeki kamyonet çukura düştü - Sayfa 4

Öte yandan ilçeye bağlı Süphandere ve Bağdatlı Mahallesi arası ile Süphandere Gürümze ve Gedikli Mahalleleri bağlantı yolunun aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu istikametin ise Göbelli mevkiinden sağlandığı kaydedildi. 

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