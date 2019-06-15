Adana'da yağış nedeniyle yol aniden çöktü seyir halindeki kamyonet çukura düştü

Öte yandan ilçeye bağlı Süphandere ve Bağdatlı Mahallesi arası ile Süphandere Gürümze ve Gedikli Mahalleleri bağlantı yolunun aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu istikametin ise Göbelli mevkiinden sağlandığı kaydedildi.