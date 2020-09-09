Adana'da vahşet! Hamile kadını öldürüp valizle ormana atanlar 7 yıl sonra yakalandı
ADANA’da 7 yıl önce kaybolan iki çocuk annesi hamile kadının kendisiyle birlikte olmak isteyen zanlı tarafından boğularak öldürüldüğü, daha sonra valize konularak ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı. Cinayeti işlediği öne sürülen zanlı ve ona yardım ettiği iddia edilen kadının sevgilisi ile bir kadın tutuklandı.
Adana’da 7 yıl önce kaybolan iki çocuk annesi hamile kadının katil zanlıları 7 yıl sonra tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri uzun süre kayıp olan şahısların dosyalarını incelemeye aldı. Polis ilk önce 26 Aralık 2013 tarihinde kaybolan ve bir türlü bulunamayan iki çocuk annesi Zeynep Sögüt’ün (29) dosyasını inceledi. Cinayet dedektifleri Söğüt’ün annesi Arbiye B.'nin 26 Aralık 2013 tarihinde kayıp başvurusunda bulunduğu için önce anneyi çağırıp ifadesini aldı.
Alınan ifadede kızının boşandığını iki çocuğu olduğunu ve son olarak taksi şoförü Savaş S. (38) ile birlikte yaşadığını bu şahıs tarafından fuhşa yönlendirildiğini öğrendi. Ayrıca polis, genç kadının hamile kaldığını Savaş S.’nin çocuğun kimden olduğu belli olmadığı için çocuğunu aldırmasını istediği, kadının buna karşı çıkmasıyla aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgiler üzerine Savaş S.’yi gözaltına aldı.
Önce inkar etti sonra her şeyi anlattı
Zanlı ilk sorgusunda 24 Aralık 2013 tarihinde evden ekmek almaya gittiğini döndüğünde evde Zeynep Söğüt’ün olmadığını söylediği öğrenildi. Ancak polis zanlının daha önce alınan ifadelerinde ise Sögüt’ün annesinin yanına gittiğini söylediğini bildiği için zanlıyı çapraz sorguya aldı. Yapılan bu sorguda zanlı cinayeti itiraf etti.
Zanlı Savaş S. sorgusunda, akrabası Ersin Y'nin 24 Aralık 2013 tarihinde sabah saatlerinde misafir olarak evine geldiğini, kendisinin kahvaltı yapmak için bakkala ekmek almaya gittiğini, döndüğünde ise Ersin Y'nin kollarının çizilmiş olduğunu, daha sonra yatak odasına yöneldiğinde Zeynep Söğüt'ü yerde kıyafetleri yırtılmış şekilde ölmüş olarak gördüğünü iddia etti.