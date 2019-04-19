Adana'da üniversiteli genç kızın feci sonu

Bipolar bozukluğu (iki uçlu duygu durum bozukluğu) olduğu öne sürülen genç kız tedaviye başladı. Genç kız bir süre önce stajını tamamlayıp Adana’ya geldi. Rahatsızlığı bir türlü geçmeyen genç kız, sabah anne ve babası diğer odada bulunduğu sırada pencereyi açarak kendini boşluğa bıraktı.