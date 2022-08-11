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Adana'da üç cocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı çocuklar ağladı görenler kahroldu

İhlas Haber Ajansı
Adana'da üç cocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı çocuklar ağladı görenler kahroldu

ADANA’da bir kadın, yaşları 6-12 arasındaki 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakıp ‘Sizi 10 gün sonra alacağım’ diyerek ortadan kayboldu. Kebapçı, çocukların babasına ulaşamayınca durumu polis bildirdi. Gözü yaşlı çocuklar, polis merkezine götürüldü.

Adana'da üç cocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı çocuklar ağladı görenler kahroldu

Nurcan Kaymaz (30) ve Sabahattin Darende (32) çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten olan Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti ise anne Nurcan’a verildi. Anne Nurcan, sabah saatlerinde ise 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek’e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü. 

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Adana'da üç cocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı çocuklar ağladı görenler kahroldu

Anne Kaymaz, çocuklarına ise ‘Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin’e gidiyorum’ diyerek ortadan kayboldu.

Yürekleri dağlayan görüntüler için tıklayın

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Adana'da üç cocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı çocuklar ağladı görenler kahroldu

Kebapçı polise ihbar etti
Çocukların babasını arayan ancak ulaşamayan Şaban Erkek, çocukların durumuna üzülüp polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, çocukların bilgilerini alıp anne ve babalarına ulaşmaya çalıştı. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları polis merkezine götürdü.

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Adana'da üç cocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı çocuklar ağladı görenler kahroldu

Çocuklar araçlara binerken ağladı
Çocukların ekip araçlarına binerken ağlamaları ise yürekleri dağladı.
Kebapçı Şaban Erkek, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu çocukların anne ve babaları ayrılmış. Çocuklar annelerinde kalıyor. 

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