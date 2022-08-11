Adana'da üç cocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı çocuklar ağladı görenler kahroldu

Nurcan Kaymaz (30) ve Sabahattin Darende (32) çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten olan Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti ise anne Nurcan’a verildi. Anne Nurcan, sabah saatlerinde ise 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek’e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü.