Adana'da tekrar yangın çıktı! Dumanlar gökyüzü kapladı
ADANA'da anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerine yayılan yangına ekipler müdahale etmişti. Ekiplerin karadan arazözler, su tankları ve iş makineleriyle, havadan da uçak ve helikopterlerle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmıştı.
Alınan bilgiye göre bugün Karaisalı ilçesi Küçükçınar mevkisindeki tarlada anız yakılması sonucu alevler ormanlık alana sıçradı.
Yangın bölgesine ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.