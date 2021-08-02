Adana'da tekrar yangın çıktı! Dumanlar gökyüzü kapladı

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerine yayılan yangına ekipler müdahale etmişti. Ekiplerin karadan arazözler, su tankları ve iş makineleriyle, havadan da uçak ve helikopterlerle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmıştı.