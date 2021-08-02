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Adana'da tekrar yangın çıktı! Dumanlar gökyüzü kapladı

İhlas Haber Ajansı
Adana'da tekrar yangın çıktı! Dumanlar gökyüzü kapladı

ADANA'da anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Adana'da tekrar yangın çıktı! Dumanlar gökyüzü kapladı

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerine yayılan yangına ekipler müdahale etmişti. Ekiplerin karadan arazözler, su tankları ve iş makineleriyle, havadan da uçak ve helikopterlerle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmıştı.

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Adana'da tekrar yangın çıktı! Dumanlar gökyüzü kapladı

Alınan bilgiye göre bugün Karaisalı ilçesi Küçükçınar mevkisindeki tarlada anız yakılması sonucu alevler ormanlık alana sıçradı.

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Adana'da tekrar yangın çıktı! Dumanlar gökyüzü kapladı

Yangın bölgesine ekipler sevk edildi.

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Adana'da tekrar yangın çıktı! Dumanlar gökyüzü kapladı

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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