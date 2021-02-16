Adana'da tarlada buldu şaştı kaldı ışık saçıyor: İlk defa gördüm
ADANA'da yaşayan 32 yaşındaki Aykut Gökşen tarlasıdna bulduğu taşla hayrete düştü.
Adana'nın Ceyhan ilçesinin kırsal Hamdilli Mahallesi’nde çiftçilik yapan Aykut Gökşen, tarla sürerken traktörüne kaya parçası takıldı. Gökşen, futbol topu büyüklüğündeki taşı çıkardı.
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Taşın ağırlığından ve parlak olmasından şüphelenen Gökşen, onu alıp evine götürdü.
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Bölgede ilk kez böyle bir taş gördüklerini belirten Aykut Gökşen, taşın incelenmesini istedi.
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Gökşen, “Tarlamı sürerken traktörü zorlayacak bir taşa takıldı. Ağırlığı ve rengi dikkatimi çekti." dedi.
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