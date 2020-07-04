Adana'da sosyal medyada canlı yayından sonra intihar etti
ADANA'da sevdiği kız başkasına verilince sosyal medyadan canlı yayında veda mesajının ardından kafasına tabanca ile ateş ederek intihar ettiği öne sürülen gencin cesedi ailesi tarafından Karaisalı ilçesinde bulundu.
Abdulhaluk Arslan'ın 7 çocuğundan biri olan 19 yaşındaki Ahmet Arslan, geçtiğimiz hafta üniversite sınavına girdi. Sağlık Bilimleri Fakültesini kazanmak isteyen sınavı da iyi geçen Arslan, iki gün önce sevdiği kızdan ayrıldı.
Bu nedenle psikolojisi bozulan Arslan, son olarak sosyal medyadan canlı yayın yapıp intihar edeceğini söyledikten kafasına tabanca ile ateş ederek intihar etti. Bu olaydan sonra gençten bir daha haber alınamadı.
Ailesi canlı yayın sonrası aramaya başladı
Telefonu çalan ancak cevap vermeyen Arslan'ın hayatından endişe eden babası, amcası ve kardeşleri onun sosyal medyadaki canlı yayınından yola çıkarak ormanlık ve su olan Kışla Mahallesi Seyhan Nehri kenarı ve ormanlık alanda aramaya başladı. Ancak gün boyu Arslan'ı arayan aile bir sonuca ulaşamadı.
Baba Arslan, oğlunun canlı yayından sonra kaybolduğunu bir daha haber alamadıklarını polise de bilgi verdiklerini ancak bir türlü bulamadıklarını söyleyerek canından endişe ettiğini ifade etti.