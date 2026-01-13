BIST 12.334
Adana'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adana'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde iki grup arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada tabancalarla ateş açılması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Übeyt Coşkun (45) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Coşkun'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

